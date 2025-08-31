Aydin’da Yediemin Deposunda Yangın: Araçlar Yandı

Gündem

YANGINDA HURDA ARAÇLAR KÜL OLDU

Aydın’da, bir yediemin deposunda meydana gelen yangın sonucunda 5 otomobil ve 30 motosiklet kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarı’ndaki Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda belirlenemeyen bir nedenden ötürü alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tehlike arz ederek depo içindeki hurda araçlara sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının yanı sıra, alevler depoyu çevreleyen otların tutuşmasına da neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı sevk edildi ve ekipler yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasıyla söndürüldü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

