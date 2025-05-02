Aydın Merkezli 4 İlde FETÖ Operasyonu

TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin aktivitelerini şekillendirmek ve örgüt üyelerini yakalamak amacıyla uzun bir süre boyunca incelemelerde bulundu. Ekipler, Nazilli ilçesinde güncel öğrenci yapılanmasının içinde bulunan 22 şüpheli üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.

GÖZALTILAR VE OPERASYON DETAYLARI

6 aylık detaylı bir çalışma sonucu Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Aydın merkezli olarak Ankara, Hatay ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar sırasında, Aydın’dan 18, Ankara’dan 1, Hatay’dan 2 ve Denizli’den 1 olmak üzere toplamda 22 kişi gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER VE MALİ BULGULAR

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan incelemelerde, 5 dizüstü bilgisayar, 101 cep telefonu, SIM kartlar, değişik dijital materyaller, 5 örgütsel belge, 5 bin 469 dolar, 1.455 Euro, 153 bin 50 Türk Lirası, 18 çeyrek altın ve 298,45 gram altın bulundu. Emniyet işlemlerinin akabinde 14 şüpheli serbest bırakıldı, diğer 8 kişi ise Aydın Adliyesi’ne götürüldü. Adliyeye sunulan şüphelilerin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.