Aydın Merkezli FETÖ Operasyonu: 22 Gözaltı

AYDIN EMNİYETİ FETÖ/PDY’YE OPERASYON düzenliyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve örgüt üyelerini yakalamak amacıyla uzun bir çalışma sürdürüyor. Ekipler, Nazilli ilçesinde güncel öğrencilerin yapılanmasında yer alan 22 şüpheli üzerinde araştırmalar yürüttü.

6 AYLIK SÜREÇTE 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Altı aylık detaylı bir çalışma sonucunda, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Aydın merkezli olarak Ankara, Hatay ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde Aydın’dan 18, Ankara’dan 1, Hatay’dan 2 ve Denizli’den 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 5 dizüstü bilgisayar, 101 cep telefonu, SIM kartlar, çeşitli dijital materyaller, 5 örgütsel doküman, 5 bin 469 dolar, 1.455 Euro, 153 bin 50 Türk Lirası, 18 çeyrek altın ve 298,45 gram altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli ise Aydın Adliyesi’ne sevk edildi; adliyeye çıkarılan şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.