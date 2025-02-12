Aydın Tarafından Tsunami Tahliye Haritaları Oluşturuldu

ARTAN SİSMİK HAREKETLİLİK ÜZERİNE TOPLANTI

Ege Denizi’nde Santorini Adası etrafında meydana gelen artan sismik hareketlilik üzerine Aydın’da bir risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Didim, Kuşadası ve Söke ilçe sakinleri için tahliye planları hazırlanırken, tsunami erken uyarı sistemleri ile ilgili güncellemeler yapıldı. Olası bir felaket durumu göz önünde bulundurularak, AFAD il müdürlüklerinden 39 arama ve kurtarma personeli bölgeye sevk edilecek.

VALİ KANBOLAT’TAN AÇIKLAMALAR

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlık ettiği toplantı, Ege Denizi’nde Santorini Adası ve çevresinde yaşanan sismik hareketlilik hakkında düzenlendi. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda, meydana gelebilecek depremler ve tsunami risklerine karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE PLANLAR ELE ALINDI

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Yakup Canbolat, AFAD ile birlikte hareket ettiklerini vurguladı. Canbolat, “Toplantımızda deprem risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alındı. Hazırlanan senaryolar açısından mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami durumunda kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planları ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu. Afet Müdahale Planı çerçevesinde geliştirilmiş Aydın İl Afet Müdahale Planı değerlendirilmiştir,” dedi.