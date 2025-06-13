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Aydında 39 Derece Sıcaklık Ölçüldü

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SICAK HAVA ETKİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Sıcak havalar kendini göstermeye başlıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Aydın’da da sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

SICAKLIK 39 DERECEYİ BULDU

Aydın’da haziran ayı için belirlenen sıcaklık ortalaması 26,2 derece iken, bu rakamlar termometreler tarafından 39 dereceye kadar yükseltildi.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometreler gün içinde 39 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölgede kalmak için çareler aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok kişi, park ve bahçelere gitmekteydi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece düşeceği öngörülüyor.

UZMANLARDAN UYARI

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler ve çevresinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, vatandaşlardan öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

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