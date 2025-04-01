Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe Ve Milli Takım Açıklaması

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe İle İlgili Düşünceleri

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü olan Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın düzenlediği ortak YouTube yayınına konuk oldu. Kocaman, moderatör Koray Güçlü’nün sorularını yanıtladı ve gelecek hedefleri konusundaki düşüncelerini paylaştı. “Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?” sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Karar Verici Ben Değilim

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme lüksü bulunmadığını belirtti. “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım” diyen Kocaman, bu durumun karar vericisi olmadığını ifade etti. Bununla birlikte, Fenerbahçe’nin böyle bir karar alması durumunda hayır deme niyetinin olmadığını söyledi. “Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” şeklinde konuştu.

Ali Bey’in Anlayamadığı Olay

Kocaman, bu durumun Ali Koç tarafından anlaşılamadığına vurgu yaptı. “Benim dışarıdan bir hamle yaparak böyle bir şey yapma şansım hiçbir zaman olmadı. Yapıma aykırı ve beni bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü” dedi. Kocaman, böyle bir beklentisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Millî Takım Hedefi

Aykut Kocaman, A Milli Takım’ı çalıştırma hedefinin olduğunu belirtti. Şu anda milli takımı çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı başarılı bulduğunu dile getirdi. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Henüz bu aşamada değilim fakat Vincenzo Montella çok başarılı. Bütün kalbimle destekliyorum ve başarılarının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

Montella’nın Başarısı

Kocaman, “Hem kendi adına hem de ulusumuzu çıkardığı yer anlamında. Çok başarılı, son derece iyi gidiyor” diyerek Montella’nın başarılarına değindi. Montella’nın iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ve onları güzel bir şekilde yönettiğini belirtti. “Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı, oyuncu grubunu çok güzel eline aldı” diyerek montella için olumlu görüşlerini aktardı. Kocaman, milli takımı zevkle izlediğini de sözlerine ekledi.