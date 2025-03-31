Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye Dair Açıklama

Aykut Kocaman, Efsane Futbolcu ve Eski Teknik Direktör Olarak YouTube Yayınına Katıldı

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcuları arasında bulunan ve kulübün eski teknik direktörü olan Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın düzenlediği ortak bir YouTube yayınına konuk oldu. Moderatörlüğünü Koray Güçlü’nün üstlendiği yayında Kocaman, çeşitli soruları yanıtladı. Özellikle gelecekle ilgili Fenerbahçe ile olan planları hakkında konuştu.

Fenerbahçe’ye Hayır Deme Lüksü Yok

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye karşı bir hayır deme lüksünün bulunmadığını dile getirdi. Kocaman, “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” şeklinde konuştu. Kocaman, özellikle verilerin etkisiyle “Fenerbahçe denkleminde yokum” demiş olduğunu ancak acil durumlar ve ihtiyaçlar karşısında hayatın ne getireceğini bilmenin zor olduğunu belirtti. “Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” dedi.

Ali Bey’in Anlayamadığı Olay

Kocaman, Ali Bey’in durumu anlamadığını belirtirken, kendisinin dışarıdan bir hamle yaparak bir beklentisi olmadığını ifade etti. Kocaman, “Yapıma aykırı, yapım da böyle değil. Beni de bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü. Çok acı yani. Hakikaten çok üzüldüm. Dolayısıyla benim böyle bir beklentim yok” dedi.

A Milli Takım Hedefi ve Montella’ya Destek

Kocaman, A Milli Takım’ı çalıştırmanın hedefleri arasında bulunduğunu belirtti. Mevcut teknik direktör Vincenzo Montella hakkında ise olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şunu da söyleyeyim şu andaki milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella çok başarılı. Hakikaten çok iyi gidiyor. Bütün kalbimle destekliyorum. Bütün samimiyetimle başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Montella ile Milli Takım’ın Başarısı

Kocaman, Vincenzo Montella’nın hem kendi adına hem de ulusu adına önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. Kocaman, “Çok başarılı, son derece iyi gidiyor. Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve güzel yönetiyor. Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı, oyuncu grubunu çok güzel eline aldı, harika yönetiyor. Milli Takım’ı zevkle izliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.