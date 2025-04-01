Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye Dönecek Mi?

AYKUT KOCAMAN’IN YOUTUBE YAYINI

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında bulunan ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü olan Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak düzenlediği YouTube yayınına katıldı. Kocaman, moderatör Koray Güçlü tarafından yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sorular arasında “Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?” gibi önemli bir konu da yer aldı.

FENERBAHÇE’YE HAYIR DEME LÜKSÜ YOK

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme lüksü olmadığını belirtti. Kocaman “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını vurgulayarak, “Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” şeklinde konuştu.

ALİ BEY’LE YAŞANAN ANLAYIŞSIZLIK

Kocaman, Ali Bey’in anlamadığı bir durum olduğunu düşündüğünü ifade etti. “Benim dışarıdan bir hamle yaparak herhangi bir beklentim yoktu. Yapıma aykırı, yapım da böyle değil. Beni bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü” dedi. Kocaman, böyle bir beklentisinin olmadığını da belirtti.

MİLLİ TAKIM HİKAYESİ İLE İLGİLİ İFADELERİ

Kocaman, A Milli Takım’ı çalıştırmanın hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi. Şu an görevde olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı çok başarılı bulduğunu belirtti. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şu anda milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella çok başarılı” dedi.

MONTELLA’YA DESTEK

Kocaman, Montella’yı ulus adına başarılı bulduğunu ve desteklediğini ifade etti. “Bütün kalbimle destekliyorum. Çok başarılı, son derece iyi gidiyor. Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve güzel yönetiyor” dedi. Avrupa Şampiyonası’nda eleştiri yapmasına rağmen toparlanma sürecini de övgüyle değerlendirdi. “Milli Takım’ı zevkle izliyorum” ifadesini kullandı.