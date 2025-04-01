Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye Döner Mi?

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından biri ve aynı zamanda kulübün eski teknik direktörü olarak, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak YouTube yayına konuk oldu. Moderatör Koray Güçlü ile gerçekleştirilen yayında, Kocaman soruları yanıtladı ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgiler sundu.

FENERBAHÇE HAKKINDAKİ PLANLARI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme lüksü olmadığını belirtirken, “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” dedi. Kocaman, özellikle veri olayının etkisiyle “Fenerbahçe denkleminde yokum” açıklamasını yaptığını ifade etti. Bunun acil durumlar için geçerli olduğunun altını çizen Kocaman, “Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok” şeklinde konuştu.

ALI BEY’LE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Kocaman, Ali Koç ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. “Ali Bey’in de anlayamadığı oydu herhalde. Benim dışarıdan bir hamle yaparak ya bir kuliste beklentim olarak böyle bir şey yapma şansım hiçbir zaman olmadı” diyen Kocaman, bu durumun kendisini gerçekten üzdüğünü ifade etti. “Dolayısıyla benim böyle bir beklentim yok” ifadesini kullandı.

MİLLİ TAKIM HAYALİ

A Milli Takım’ı çalıştırma arzusunu dile getiren Kocaman, şu anki teknik direktör Vincenzo Montella’nın çok başarılı olduğunu söyledi. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şunu da söyleyeyim, şu anda milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella çok başarılı. Bütün kalbimle destekliyorum. Bütün samimiyetimle başarılarının devamını diliyorum” sözleriyle destekleyici bir duruş sergiledi.

MONTELLA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Kocaman, Montella’nın hem kendi adına hem de ulusu için büyük başarılar elde ettiğini belirtti. “Çok başarılı, son derece iyi gidiyor. Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve güzel yönetiyor. Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı, oyuncu grubunu çok güzel eline aldı, harika yönetiyor. Milli Takım’ı zevkle izliyorum” şeklinde konuşarak, Montella’ya olan güvenini yineledi.