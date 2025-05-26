Aym, 3600 Ek Gösterge İçin Şartı Kaldırdı

Milyonlarca memuru ilgilendiren bir dava, memurların lehine sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için “15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma” şartını, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal kararı, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

MEMURLAR ARASINDA AYRIMCILIK TESPİT EDİLDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden faydalanması için yapılan işlemin iptali davasında, ilgili düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2022’de eklenen geçici 47’nci maddede yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce” ifadesinin, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan memurlar arasında ayrımcılık yarattığı ifade edildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI HAKSIZ UYGULAMA

Mahkeme, benzer şartları taşıyan memurlar arasında farklı bir uygulama yapılmasının mantıklı bir sebebe dayanmadığını belirtti. AYM, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti ve 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı. Kararın gerekçesinde; 657 sayılı Kanun’da bazı memurların ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, ancak bu hakkın sadece 15 Ocak 2023’ten önce göreve başlayanlara tanındığı belirtildi.

MÜLKiYET HAKKINA AYKIRI

Yüksek Mahkeme, mesleğe başlama tarihine göre farklı bir uygulama yapılmasının eşitlik ilkesine, dolayısıyla mülkiyet hakkına aykırı olduğunu vurguladı. 15 Ocak 2023 ve sonrasında atanan memurlar açısından farklı muamele anlamına geldiği belirtilerek, bu ayrımın nesnel ve makul bir gerekçesinin olmadığı ifade edildi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerden biridir. Yüksek ek gösterge, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinin yüksek olmasını sağlıyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurun maaşı, 2500 olan bir memura göre daha yüksek olmaktadır. Ek göstergeler, özellikle öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlileri arasında ön plana çıkıyor ve belirli şartlar içeriyor.