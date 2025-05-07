AYM’den Hayvanlar İçin Karar Çıktı

YARGI KURULUNDAN SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA FLAŞ KARAR

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, bugün yapılan Genel Kurul toplantısında, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna dair Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebini değerlendirdi. Mahkeme, bu kanunun iptali isteğini reddetti ve kararın gerekçesini daha sonra açıklanacak.

CHP’NİN BAŞVURUSU VE SAVUNMA NEDENLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi, kanunda yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması amacıyla 15 Ağustos 2024’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı olduğu ileri sürüldü.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi’nin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar, yasanın iptal edilmesi talebiyle eylem gerçekleştirdi. Eylemler, hayvan hakları konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.