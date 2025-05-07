Aym, Hayvanlar Üzerine Karar Verdi

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN HAYVAN HAKLARI KARARI

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanlarını ilgilendiren önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanun üzerinde durdu. AYM, CHP’nin bu kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki talebini incelediği toplantıda, söz konusu kanunun iptal edilmesi talebini reddetti. Kararın gerekçesi ise daha sonra açıklanacak.

CHP’NİN İPTAL TALEBİ NEYDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Ağustos 2024’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, kanunda yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti. Başvuruda, itiraz edilen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkı ile çeliştiği iddia edildi. Ayrıca, AYM’nin Genel Kurul toplantısı esnasında, bazı sivil toplum kuruluşları ve barolar, yasayla ilgili iptal talebini desteklemek amacıyla eylem gerçekleştirdi.