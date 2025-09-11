Gündem

Aym, Murat Çalık’ı Tahliye Etmedi

DAVANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye talebini inceledi. Çalık’ın sağlık durumu üzerinden yaptığı başvuru oybirliğiyle reddedildi.

SAĞLIK SORUNLARI KONUŞULUYOR

Murat Çalık, geçmişte iki kez kanser tedavisi almış, lenfoma şüphesi nedeniyle ameliyat geçirmiş ve sonrasında anjiyo uygulaması yapılmış bir isim. Cezaevinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tahliye talebinde bulunmuştu. Ancak Adli Tıp Kurumu, cezaevi şartlarında kalmasının sağlık açısından engel teşkil etmediği yönünde bir rapor sunmuştu.

EK RAPOR TALEBİ

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi edilen Çalık için Adli Tıp Kurumu, kemik iliği patolojisi ve ek tetkikler doğrultusunda nihai sağlık kurulu raporunun hazırlandığını bildirmişti. Ancak mevcut rapor, tahliye talebi için yetersiz kabul edildi.

TUTUKLULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Murat Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Tahliye talebinin reddedilmesi ile birlikte Çalık’ın tutuklu yargılanma süreci devam edecek.

