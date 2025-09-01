AYM’nin Rabia Naz Kararı: Soruşturma Özensizdi

Anayasa Mahkemesi’nin Kararı

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun Eynesil’de yaşanan ve 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasına hukuki yarar görülmediğini belirtirken, aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Rabia Naz Vatan, yaralı halde evinin önünde bulunduğu ve hastanede hayatını kaybettiği belirtilmektedir.

Aile Adalet Mücadelesinde

Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının ölümünden bu yana 7 yıldır adalet arayışına girdi. Aile, soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiğini, olay yerinin dikkatsizce incelendiğini, olayı açıklığa kavuşturabilecek delillerin toplanmadığını ve mevcut delillerin iyi korunmadığını dile getirdi. Ayrıca, laboratuvar incelemelerinde, tanık ifadelerinin alınmasında gecikmeler olduğunu ve keşif ile bilirkişi raporlarının yetersiz kaldığını belirtti.

Soruşurma Sürecindeki İhlaller

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, başvurunun açık bir gerekçeye dayandığına ve yaşam hakkı ihlaline dair iddiaların kabul edilebilir olduğuna vurgu yapıldı. Soruşturma sırasında yapılan incelemelerin ve alınan ifadelerin, mevcut delillerin kaybolmasına yol açacak şekilde ihmal, kayıtsızlık ve gecikme içerdiği ifade edildi. Kararda, “TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun raporu, HSK tarafından savcılara verilen disiplin cezası ve emniyet birimlerine yönelik disiplin işlemleri soruşturmada gösterilen ihmal ve özensizliği destekler niteliktedir” denildi.

Yeniden Soruşturma İhtimali

Mahkeme, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümü konusunun aydınlatılabilmesi için yeterli delil tespitinin yapılamadığını belirtti. “İhlal kararının, özellikle olay sonrası delillerin araştırılmasındaki ihmal ve özensizliğe odaklanması, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmemesine neden oldu” ifadesi dikkat çekti. Bu durumun üzerinden 7 yıl geçtiği ifade edildi.

Disiplin Ceza Uygulamaları

Mahkeme ayrıca, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası verildiğini ve Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sorumluluğu bulunan polisler hakkında disiplin cezaları uygulandığını açıkladı. Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümü hakkında adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan, 2019 yılında eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevinden 38 gün sonra 21 Ağustos’ta tahliye edilmiştir.