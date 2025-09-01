AYM, Rabia Naz’ın Ölümünde İhlal Buldu

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Anayasa Mahkemesi, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yapılmadığı” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görmedi ve ailenin manevi tazminat talebini kabul ederek 350 bin lira ödenmesine karar verdi. Rabia Naz, 2018 yılında evinin önünde yaralı bir biçimde bulundu ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının şüpheli ölümüyle ilgili olarak anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan, 7 yıldır adalet mücadelesi veriyor. Aile, yürütülen soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiğini, olay yerinin özensiz bir biçimde incelendiğini ve delil toplanmamasının ardından elde edilen delillerin de korunmadığını öne sürerek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

YAŞAM HAKKI İHLALİ TESPİTİ

Anayasa Mahkemesi’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında; ailenin başvurusunun “açıkça dayanaktan yoksun olmadığı” belirtilerek yaşam hakkının ihlal edildiğine dair iddianın kabul edilebilir olduğu ifade edildi. Mahkeme, soruşturma sürecinde yapılan incelemelerin ve alınan ifadelerin çoğunlukla olayın hemen sonrasındaki dönemde gerçekleştiğini, mevcut delillerin kaybolmasına neden olabilecek ihmallerin soruşturmanın ciddi ve derinlikli yürütülmesini etkilediğini vurguladı. Kararda, “TBMM tarafından kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı rapor, HSK’nın soruşturma sürecindeki savcılar hakkında verdiği disiplin cezası, emniyet birimleri tarafından uygulanan disiplin işlemleri, soruşturmadaki ihmal ve özensizliği ortaya koyuyor” ifadeleri yer aldı.

YENİDEN SORUŞTURMA YAPILMASINA GEREK YOK

Mahkeme, “Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü tüm yönleriyle aydınlatabilecek bir soruşturma yürütüldüğünü söylemek mümkün görünmüyor. Soruşturma sürecinde gösterilen özensizlik, ihmal ve eksikliklerin yaşam hakkı kapsamında ikna edici bir biçimde etkili bir soruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair kanaate varılmıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, olayın üzerinden 7 yıl geçtiğine de dikkat çekti. Mahkeme, delillerin araştırılması ve toplanmasındaki ihmal ve özensizlik gibi noktalardaki eksikliklerin yeniden soruşturma yapılmasında hukuki bir yarar olmadığı sonucuna vardı.

DİSİPLİN CEZALARI UYGULANDI

Anayasa Mahkemesi, yürütülen soruşturmada bir takım disiplin cezalarının da uygulanmış olduğunu kaydetti. Soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası verildiği, Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluğu bulunan polisler hakkında disiplin cezaları uygulandığı açıklandı. Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili uzun süredir adalet arayan baba Şaban Vatan, eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine 2019’da aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası sonrasında cezaevine girmişti. Vatan, cezaevinde 38 gün kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye oldu.