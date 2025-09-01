Aym, Rabia Naz Vatan’ın Ölmüş Hakkında Karar Verdi

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’a ilişkin yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmediğine karar vererek, aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesini belirtti. Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti.

AİLENİN ADALET MÜCADELESİ

Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının şüpheli ölümüyle ilgili 7 yıl boyunca adalet mücadelesi yürüttü. Aile, soruşturmanın birçok eksiklik içerdiğini, olay yerinin özenle incelenmediğini ve delillerin toplanmasında yetersizlikler yaşandığını dile getirdi. Ayrıca, olası tanıkların ifadelerinin alınmasında gecikmeler yaşandığını, toplanan delillerin korunmadığını ve bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, AYM’ye başvurdular.

OLAYIN DOĞRULANMASI

Anayasa Mahkemesi, ailenin başvurusunun dayanaktan yoksun olmadığını belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğini kabul etti. Ayrıca, soruşturma süresince meydana gelen ihmal ve gecikmelerin delillerin kaybolmasına yol açtığını ifade etti. Kararda, “Soruşturmanın yaşam hakkının gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yapılmadığına” dikkat çekildi. TBMM tarafından oluşturulan bir araştırma komisyonunun, yapılan inceleme ve gözlemlerin özensizlik içerdiğini belirttiği vurgulandı.

YENİDEN SORUŞTURMA GEREKLİ GÖRÜLMEMİŞTİR

Yapılan tespitler doğrultusunda, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yeterli delillerin toplanmadığı ve bu durumun yaşam hakkıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmesini engellediği ifade edildi. Olayın üzerinden 7 yıl geçmesinin, yeniden bir soruşturma yapılması konusunda hukuki yarar doğurmadığı belirtildi. AYM tarafından yaşam hakkı ihlaline dair hükümler verilirken, aileye 350 bin lira manevi tazminat ödeneceği kaydedildi.

DİSİPLİN CEZALARI

Ayrıca mahkeme kararı doğrultusunda, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası uygulandığı, Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluğu bulunan polisler hakkında da disiplin cezalarının verildiği açıklandı. Rabia Naz Vatan’ın ölümündeki adalet mücadelesini sürdüren baba Şaban Vatan, 2019’da eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti. 38 gün tutuklu kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye oldu.