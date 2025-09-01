Aym, Rabia Naz Vatan Ölümünü İnceledi

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın “özensiz yürütüldüğünü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediğini” belirtti. Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmeden yüksek mahkeme, aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Rabia Naz, 2018 yılında evinin önünde yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırıldığında yaşamını kaybetti. Ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili adalet mücadelesini 7 yıldır sürdürüyor.

AİLENİN ADAYI OLDUĞU ENDİŞELER

Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan, yürütülen soruşturmanın birçok eksiklik içerdiğini belirtti. Aile, olay sonrası incelemenin özensiz yapıldığını, delillerin yeterince toplanmadığını ve korunmadığını, laboratuvar incelemelerinde ve tanık ifadelerinin alınmasında gecikmeler yaşandığını ifade ederek, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvurularında, yaşam haklarının ihlal edildiğini vurguladılar.

SORUŞTURMA HATALARI VE İHLALLERİ

Anayasa Mahkemesi, ailelerin başvurusunu değerlendirirken, yapılan incelemelerin, araştırmaların ve alınan ifadelerin yetersiz olduğunu belirtti. Mahkeme, bu süreçteki ihmallerin, mevcut delillerin kaybolmasına neden olduğunu ve etkili bir soruşturma yürütülmediğini vurguladı. Kararda “TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun soruşturmada gerekli özenin gösterilmediğini ifade eden raporu” gibi birçok faktörle bu eşitsizliklerin desteklendiğini kaydetti.

Kararda, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü aydınlatacak delillerin toplanamadığı ve 7 yıl geçtiği için tekrar bir soruşturma yapılacak hukuki bir yararın olmadığı ifade edildi. “Tekrar soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir” denildi. Ayrıca, süreç içerisinde savcılara ve polis memurlarına disiplin cezaları uygulandığı da belirtildi.

ADALET MÜCADİLESİ VE CEZALAR

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti sonrasında 2019 yılında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde 38 gün kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye oldu. Aile, kızlarının adalet mücadelesine devam ediyor.