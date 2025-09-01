Aym: Rabia Naz Vatan, yaşam hakkı ihlali

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Anayasa Mahkemesi, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine dair soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerekli derinlik ve ciddiyetle ele alınmadığı” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar bulunmadığını ifade eden Yüksek Mahkeme, anne ve babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 11 yaşındaki Rabia Naz, evinin önünde yaralı halde bulunduğunda hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Kızlarının şüpheli ölümüne ilişkin 7 yıldır adalet arayan anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan, soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiğini, olay yerinin dikkatsiz bir şekilde incelendiğini, delil toplanmasında yetersizlik yaşandığını vurguladılar.

YAŞAM HAKKI İHLALİNE YOL AÇAN SORUŞTURMA SÜRECİ

Mahkeme, başvuruyu incelerken, ailenin yaşam hakkının ihlaline ilişkin iddialarının geçerli olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme, soruşturma sürecinde yapılan inceleme ve araştırmaların çoğunun olayın meydana gelmesinin hemen sonrasında gerçekleştiğini, bunun da mevcut delillerin kaybolmasına neden olduğunu açıkladı. Kararda, “Soruşturmanın yaşam hakkının gerektirdiği ciddiyet ve derinlikte yapılmadığı” vurgulandı. TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun raporunun yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma sürecinde savcıların gösterdiği ihmal nedeniyle verilen disiplin cezası gibi unsurlar, sürecin özensizlik içerdiğine dair tespitleri destekleyici nitelikte değerlendirilmiştir.

YENİDEN SORUŞTURMA YAPILMAYACAK

Mahkeme, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü aydınlatabilecek tüm delillerin toplanmadığını, yaşanan özensizliklerin yeniden soruşturma yapılmasını engellediğini belirtti. Kararda, yaklaşık 7 yıl geçmiş olan olayın ardından, deliller üzerinde yapılan değerlendirmelerin, ceza soruşturma sürecinde gerekli yükümlülüklerin ihlal edilmesine yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, “Olay yeri incelemelerindeki ihmal nedeniyle yeniden bir soruşturma yapmanın hukuken mümkün olmadığına” dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi, yaşam hakkının ihlaline ilişkin kararında, anne ve babaya manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

DISİPLİN CEZALARI UYGULANDI

Ayrıca, soruşturmayı yürütmekte olan savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası ettiği ve Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sürece ilişkin sorumlu polisler hakkında disiplin cezaları uygulandığı ifade edildi. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle alakalı olarak 7 yıldır adalet arayan baba Şaban Vatan, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli’nin şikayeti doğrultusunda devam eden bir davada 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı ve cezaevinde 38 gün kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye oldu.