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AYM, Sokak Hayvanları Kanunu’nu Reddetti

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ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN HAYVAN HAKLARI KARARI

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanlarına dair verdiği kararı açıkladı. Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul toplantısında, Resmi Gazete’nin 2 Ağustos’taki yayınıyla yürürlüğe giren 7527 sayılı kanun ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebini inceledi. AYM, söz konusu kanunun iptali istemini reddetti. Kararın gerekçesi ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

CHP’NİN BAŞVURUSU VE İPTAL İSTEĞİ

CHP, kanundaki 17 maddeden 16’sının iptalinin ve yürürlüğünün durdurulmasının talebiyle 15 Ağustos 2024’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvurunun gerekçesinde ise iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına karşı düzenlendiği iddia edildi. Ayrıca, AYM’nin Genel Kurul toplantısı sırasında birçok sivil toplum kuruluşu ve barolar, yasanın iptali için eylem düzenledi.

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