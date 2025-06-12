Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı!

ACUN ILICALI GÖREVDEN AYRILDI

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır” denildi. Bu gelişmelerin ardından ayrılığın arka planı da gün yüzüne çıktı.

MOURINHO ANLAŞMAZLIĞI YAŞANDI

Hürriyet’in haberine göre, Yönetim ile Acun Ilıcalı arasında Mourinho hakkında bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, daha önce belirttiği ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü toplantıda da tekrarlarken, Ilıcalı “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetime iletti.