Ayşe Barım’a Gezi Parkı Suçlaması

TELEVİZYON SEKTÖRÜNDEKİ SUÇLAMALAR

Televizyon dünyasında tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Geçen cuma gününden itibaren gözaltında tutulan Barım’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şu anda Barım’ın savcıya ifade verdiği bildiriliyor.

AYŞE BARIM’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıkları Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylar hakkında sıkı bir iletişim içinde olduğunu vurguladı. Başsavcılık, Barım’ın birlikte çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini iddia etti. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi. Barım’a “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltildi ve şirketinde 8 saatlik bir arama yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLERİN İFADELERİ

Barım’ın gözaltına alındığı soruşturmada ünlü isimlerden de ifadeler alındı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür ve Nehir Erdoğan, tanık sıfatıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

SORUŞTURMANIN GENİŞLEYEN KAPSAMI

Soruşturma çerçevesinde, Barım’ın ajansıyla anlaşması olan ve henüz ifadesi alınmayan oyuncuların bilgilerine de başvurulacağı belirtildi. Elde edilen bilgilere göre, soruşturmanın Barım’ın Gezi Parkı protestoları dönemi ile günümüzdeki bağlantılarına dair genişletileceği öğrenildi.

CHP’DEN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılması sonrasında İstanbul’daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili bir heyet oluşturdu. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer alıyor.