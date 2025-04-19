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Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

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AYŞE BARIM’IN HASTALIK DURUMU

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, Barım avukat kardeşiyle görüşürken aniden fenalaştı.

BARIM’IN SAĞLIK SORUNLARI

Barım’ın avukatı, müvekkilinin ağır kalp hastası olduğunu ve beyninde iki anevrizma bulunduğunu bildirdi. Avukatı, “Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. İnme riski var” sözleriyle Barım’ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım, tutuklanmadan önce fazla kilolarından kurtulmak amacıyla açık kalp ameliyatı için hazırlığa başlamıştı.

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