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Ayşe Barım’ın Şirketinde Ayrılıklar Yaşandı

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İDDİALAR VE GÖZALTI SÜRECİ

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde gözaltına almıştı. Barım hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçuyla 30 yıl hapis cezası isteniyor.

ŞİRKETTE YENİ AYRILIKLAR

Ayşe Barım’ın yönettiği ID İletişim şirketinde son dönemlerde yeni ayrılıklar yaşanıyor. Şirketin internet sitesinde bulunan oyuncu portföyünde güncellemeler yapılırken, ünlü çift Ali Atay ve Hazal Kaya’nın listeden çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, şirket sosyal medya hesapları üzerinden de Atay ve Kaya’yı takipten çıkardı.

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