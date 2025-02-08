Ayşe Barım’ın Tutuklanmasıyla Soruşturma Genişletildi

GEZİ PARKI EYLEMLERİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

Menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinin organizasyonunda yer aldığı iddialarıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamı genişletiliyor. Bu süreçte, Barım’ın avukat olan kardeşi I.S.G. ile bir doktor arkadaşı gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRECİ VE SERBEST BIRAKILMA

Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılması sağlandı. Onların gözaltına alınma sebebi olarak, Barım’a ait delilleri karartmaya çalıştıkları gösteriliyor. Barım’ın tutuklanmasının ardından bu tür önlemler alınması, soruşturmanın seyrini etkileyecek yeni gelişmelerin öncü habercisi olarak değerlendiriliyor.