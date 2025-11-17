Ayşe Tokyaz Davasında Cemil Koç İçin İddianame Kabul Edildi

ayse-tokyaz-davasinda-cemil-koc-icin-iddianame-kabul-edildi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE CİNAYET İDDİANAMESİ

Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ın cinayetiyle ilgili olarak sanık Cemil Koç hakkında iddianame düzenlendi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cemil Koç’un ‘Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor. Ayrıca, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Şantaj’ suçları için ise 4 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Ayşe Tokyaz, Hatay Reyhanlı’dan İstanbul’a eğitim için gelerek, sosyal medyadan tanıştığı 38 yaşındaki eski polis memuru Cemil Koç ile ilişki yaşamıştı. Koç, yaş farkı nedeniyle evlilik teklifini reddeden Ayşe’ye karşı sistematik şiddet ve tehditlerde bulundu. Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın yaşananlara dair yaptığı şikayetlere rağmen herhangi bir önlem alınmadı. 12 Temmuz 2025 tarihinde Koç, Ayşe Tokyaz’ı Küçükçekmece’deki evinde alıkoydu, bir gün sonra ise onu öldürdü ve cesedini parçalayıp valizle Eyüpsultan’da yol kenarına bıraktı.

DELİL KARARTMA GİRİŞİMİ

Cinayet sonrası izleri silmek için evi kırmızıya boyayan sanık, bir temizlikçi tutarak ve bir taksiciye 500 bin TL teklif ederek cesedi taşımaya çalıştı. Ancak güvenlik kameraları valizin taşınmasını kaydetti. Koç, “merdivenden düştü” savunmasında bulunsa da, eldeki deliller planlı bir cinayeti işaret ediyor. Ayrıca, 2023 yılında eski sevgilisi Ejegül Ovezova’nın Diyarbakır’daki şüpheli ölümünden dolayı da şüpheleniliyordu. 25 Temmuz’a kadar Koç’un da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanırken, 4 polis memuru “delil karartma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

