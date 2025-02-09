Ayşe’yi Kurtarmak İstemişti, Cansız Bulundu

OLAYIN ARKA PLANI

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde 23 Kasım 2024’te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak amacıyla denize atlayan kardeşi Velat Can (23) uzun süre boyunca aranmış ancak herhangi bir iz bulunamamıştı. Ebeveynleri ve yakınları, kaybolan kardeşler için endişeyle bekleyişlerini sürdürmüştü.

CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili’nde denizde hareketsiz yatan bir ceset gören vatandaşlar, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Deniz polisi, su üzerindeki cesedi tekneyle karaya çıkardı. İncelemeler sonucunda, deforme olan cesedin üzerindeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024’te Sarıyer’de kaybolan kardeşlerden biri olan Velat Can’a ait olduğu tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ

Velat Can’a ait olduğu düşünülen cansız beden, resmi kimlik tespiti ve DNA testi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayın karanlık noktaları ve detayları, yapılacak otopsi ve testlerle netlik kazanacak. Aile, bu durumdan büyük bir üzüntü duyuyor ve kaybolan diğer kardeş Ayşe Can’ın akıbeti hakkında henüz bir bilgiye ulaşmış değil.