Az Alkmaar, Galatasaray’ı Eledi

GALATASARAY’IN AVRUPA MACERASI SONA ERDİ

UEFA Avrupa Ligi’ndeki play-off turu rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Maç, İngiliz hakem Anthony Taylor’ın düdüğü ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde başladı. İlk maçta deplasmanda 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında rakibiyle 2-2 berabere kalmış oldu ve toplamda 6-3’lük skorla Avrupa’ya veda etti.

ALKMAAR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Mücadelede gol perdesini konuk ekip AZ Alkmaar, 43. dakikada Maikuma’nın golüyle açtı. İlk yarı, Hollanda temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

SKOR FARKI İKİYE ÇIKTI

Hollanda temsilcisi, 55. dakikada Kasius’un golü ile skoru 2-0’a getirdi.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray bu gole hızlı yanıt verdi. 56. dakikada Victor Osimhen, topu ağlarla buluşturarak farkı bire indirdi. Ardından 70. dakikada Sallai’nin attığı golle skor 2-2’ye geldi.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Avrupa Ligi’ne veda etmek zorunda kaldı.

ALKMAAR SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

AZ Alkmaar ise bu skorla son 16 turuna yükseldi ve burada Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek.

GALATASARAY’IN SIRADAKİ MAÇI FENERBAHÇE İLE

Avrupa’ya veda eden Galatasaray, bir sonraki maçında Süper Lig’de önemli bir derbiye çıkacak. Temsilcimiz, Fenerbahçe ile 24 Şubat Pazartesi saat 20:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.