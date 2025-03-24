Azad Barış ve Ebru Özdemir İçin Yakalama Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer 4 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan bir soruşturma yürütüyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari durumda bulunan şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun için yakalama kararı verdi.