Azar Uygulamasına Erişim Engeli Geldi

AZAR UYGULAMASINA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen ve dünya genelindeki 230 ülkede hizmet sunan Azar uygulaması, Türkiye’de erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olan uygulama, rastgele görüntülü sohbet imkanı sağlıyordu. Ancak, mahkeme kararıyla erişim durduruldu.

MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM DURDURULDU

T24’ün aktardığına göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihli 2025/8885 D. İş sayılı kararıyla azarlive.com alan adına erişimi durdurdu. Bu kararın gerekçesi ise kamuoyuna açıklanmadı. Kullanıcılar, durum karşısında tepkilerini dile getirirken, platform işlevsiz hale geldi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Google Play ve App Store üzerinden hâlâ indirilebilir durumda olan uygulama, Türkiye’deki kullanıcılar için artık çalışmıyor. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, erişim engeline tepki gösteriyor. Ancak, Azar’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DİJİTAL PLATFORMLARA YASAKLAR ARTIYOR

Azar, son zamanlarda Türkiye’de erişim engeli getirilen Discord, Wattpad ve Roblox gibi diğer platformlarla birlikte anılmaya başlandı. Bu durum, dijital platformlara yönelik denetimlerin arttığını gösteriyor.