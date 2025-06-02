Azerbaycan’a KGK damgası! 2. Medya Buluşması başarılı geçti

ETKİLEŞİM KURULAN MEDYA BULUŞMASI

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Azerbaycan’ın resmi medya konseyi Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Azerbaycan Matbuatının 150’nci Yılı” dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan’da yapıldı. KGK, ilk medya buluşmasını yine Matbuat Şurası ile işbirliği içinde 13-16 Ekim 2019 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirmişti. Bu yılki medya buluşmasına KGK üyesi yaklaşık 50 yerel, yaygın ve uluslararası gazeteci, ayrıca Sabah gazetesi yazarı duayen gazeteci Yavuz Donat katıldı. Etkinlik, Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’na inişle başladı ve ilk gününde Azerbaycanlı gazetecilerin katılımıyla Gence şehir turu yapıldı.

NURI PAŞA’NIN MİRASI

Gence’de tarihi ve turistik mekanların yanı sıra, Türk şehitliği ile Azerbaycan savunmasında karargah olarak kullanılan ve günümüzde TİKA tarafından müzeye dönüştürülen Kafkas İslam Orduları Başkomutanı Nuri Paşa’nın Gence’deki evi ziyaret edildi. KGK heyeti daha sonra karayoluyla Şuşa’ya geçti. Gence turu TC Gence Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu’nun rehberliğinde gerçekleşti ve birçok tarihi yer ziyaret edildi.

ŞUŞA’NIN TARİHİ GÜÇLÜLÜĞÜ

Karabağ’ın parıltısı olarak adlandırılan tarihi Türk şehri Şuşa’da yeni açılan konut bölgesini ziyaret eden heyet, burada yerel halkla ve çocuklarla bolca röportaj yaptı. Ermeni kuşatmasında zaferin sembolünü temsil eden Cıdır Düzü tepesini de gören heyet, Azerbaycanlı askerlerin fedakarlıkla tırmandıkları uçurumun üstünde ve tarihi Şuşa surlarının önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, yürütülen imar ve iskan çalışmaları da gözlemlendi. Bakü’ye dönüş yolunda Hocalı’yı ziyaret eden gazeteciler, Ermeni milislerinin neden olduğu yıkımı yerinde gördü ve tanıklardan dinlediler.

YAPAY ZEKANIN GÜCÜ

Gazeteciler, Bakü’deki Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nde “Yapay Zeka” konulu bir Medya Forumu’nda toplandı. Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ile KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmalarının ardından, forumda KGK Dış Medya Meclisi Başkanı ve Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı moderatörlük yaptı. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Yapay Zeka Gazeteciliği” ile ilgili sunum yaptı. Türkiye Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, “Yapay zeka ile dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?” sorusunu yanıtladı. Forum, soru-cevap bölümüyle sona erdi ve görüşmelerin yazılı ve dijital olarak paylaşılacağı duyuruldu.

AÇIKLAMALAR VE GÖRÜŞLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, medya buluşması çerçevesinde gazetecilerle bir araya gelerek Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, bölgesel iş birliği ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Hacıyev, “17 maddelik barış anlaşması metni hazırlandı ve Ermenistan bu duruma kamuoyundan olumlu tepkiler veriyor” dedi. Ancak barış için Ermenistan Anayasası’ndaki Karabağ maddesinin değiştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Barış sağlanırsa Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin kapılarının açılabileceğini belirtti.

MECLİS VE BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Gazeteciler, Azerbaycan Milli Meclisi’ni ziyaret ederek meclis genel sekreteri ve diğer yetkililerden yasa faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Mecliste hatıra fotoğrafları çektiren heyet, Haydar Aliyev kitaplığını ve hatıra salonunu da ziyaret etti. Ayrıca, Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldiler.

TÜRK ŞEHİTLİĞİ’NE ZİYARET

Azerbaycan’da şehit olan Türk askerleri için Bakü’de inşa edilen Türk Şehitler anıtı ile mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Ardından Bakü şehir turuna katılan heyet, Zafer Parkı, İçerişehir ve Haydar Aliyev Merkezi gibi önemli mekanları gezdiler.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kardeş ülke Azerbaycan Matbuatının 150. yılı dolayısıyla düzenlenen medya buluşmasını değerlendirerek, “6 yıl sonra yine burada birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye Medyası olarak Azerbaycan ile ‘İki Devlet, Bir Millet. Bir Medya’ anlayışının derinlemesine yanındayız. Bu etkinliğe katılan başta duayen Yavuz Donat olmak üzere tüm KGK üyelerimize teşekkür ederim.” dedi. Dim, kardeşlik bağı üzerinde durarak, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini vurguladı.