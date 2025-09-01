Azerbaycan, Ermenistan’la Barış İmzaladı: AGİT Feshedildi

Azerbaycan ERMENİSTAN’LA BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN ŞART ÖNE SÜRDÜ

Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun feshi şartını öne sürdü. Beyaz Saray’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde 8 Ağustos’ta bir üçlü zirve gerçekleştirdi.

ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI ORTAK BAŞVURU YAPILDI

Bu üçlü zirvenin ardından, iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu’nun feshedilmesine ilişkin AGİT’e ortak başvuruda bulundu. Bu başvurunun ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AGİT Bakanlar Konseyi’nin AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapıların feshedilmesine dair karar aldığını duyurdu.

AGİT MİNSK GRUBU FESHEDİLDİ

Açıklamanın devamında, AGİT Sekreterliği’ne, bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025’e kadar sonuçlandırması talimatının verildiği ifade edildi. AGİT Minsk Grubu, 1992 yılında kurularak Karabağ sorununu ve Azerbaycan- Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmeyi amaçlamış olsa da, çözüm üretememişti.