Azerbaycanlı Jamaladdin Mamadov, TIR’la 8 km gitti

AZERBAYCAN VATANDAŞI TIR İLE YOLA ÇIKTI

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den kimyasal madde ve boyaları Azerbaycan’a taşımak için hareket etti. Ancak Samsun-Ankara karayolunda TIR’ın dorsesi aniden yanmaya başladı. Frenlerin tutmaması sonucu, sürücü yanan TIR ile yaklaşık 8 kilometre ilerledi ve kimyasal madde ile boyalar yolda saçılarak yanmaya devam etti.

TIR KAZASI VE YANGIN SONUCU YARALANMA

TIR, aynı yönde ilerleyen Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu’nun idaresindeki kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki alevli boyalar, kamyonetin de alev almasına yol açtı. Kazada yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ALEVLER YANGIN ÇIKARDI VE TRAFİK ETKİLENDİ

Bariyerlere çarparak duran TIR sürücüsü, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Araçlardaki ve çevredeki ağaçlık alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat boyunca duran ulaşım, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde tekrar başladı. Bu süreçte yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluştu.