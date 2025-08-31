Gündem

Aziz Anna Kilisesi 14 Yıl Sonra Açıldı

SURİYE’DE TARİHİ BİR AN

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib iline bağlı Yakubiyye köyünde, Rum ve Ermeni cemaatine ait Aziz Anna Kilisesi, 14 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Açılış töreninde anlamlı bir atmosfer oluştu. Katılımcılara geleneksel tatlılar ikram edildi ve çeşitli kutlamalar yapıldı.

KÖYÜMÜZE DÖNÜŞÜMÜZÜ KUTLUYORUZ

Açılış etkinliği sırasında Yakubiyye köyü meydanında bulunan Ani Heyco, Aziz Anna Kilisesinin 14 yıllık bir süre sonunda açılmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, misafirlerin köy girişinde sevinçle karşılandığını ve bereket getirmesi amacıyla kurban kesildiğini belirtti.

DİNİ RİTÜELLERİ YERİNE GETİRDİK

Halep’ten açılışa katılan Rania Havvam, 14 yıl sonra böyle bir etkinliğe katılmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Birleştirici bir atmosferin hakim olduğunu vurgulayan Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışın manevi coşkusunu paylaştı.” dedi.

Mercedes-Benz, EQE Üretimini Durduruyor

Mercedes Benz, elektrikli modelinin üretimini durdurma kararı alarak otomotiv sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Bu hamle lüks otomotiv dünyasında önemli bir değişimi temsil ediyor.
Muhammed Bayo Resmi Olarak Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Lille'den 27 yaşındaki Muhammed Bayo'yu bir yıllığına kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

