Aziz Yıldırım, Ali Koç’u zorluyor mu?

FENERBAHÇE’DE AZİZ YILDIRIM’IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi gündemi, eski başkan Aziz Yıldırım’ın birkaç gün önce yaptığı adaylık açıklamasıyla oldukça hareketlendi. Yıldırım, “16 bin 465 imza toplanırsa aday olacağım” ifadesiyle sarı-lacivertli taraftarlar arasında imza kampanyasına ilgiyi artırdı. Özellikle, başkanlık seçiminin Ali Koç’un öngördüğü Eylül 2025 tarihinden önce gerçekleşebileceği yönünde söylentiler dolaşıyor.

İMZA KAMPANYASI VE ERKEN SEÇİM TALEBİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mayıs 2025’te yaptığı açıklamada muhalefetin olağanüstü kongre için başlattığı imza kampanyasına karşı Eylül’de seçim yapılacağını belirtmişti. Ancak, camiadaki muhalif gruplar bu tarihi uzunca bir süre beklemek istemiyor ve imza toplama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım’ın, bu seçimin daha erkene alınması gerektiği düşüncesi, muhalefeti daha da cesaretlendiriyor.

AZİZ YILDIRIM’IN HAMLESİ DİĞER ADAYLARI ETKİLEYEBİLİR

Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklaması, diğer potansiyel adayların planlarını etkileyebilir. Daha önce adaylık sinyali veren Mahmut Uslu ile Hakan Bilal Kutlualp’in, Yıldırım’ın aday olması durumunda geri adım atabileceği iddia ediliyor. Yıldırım’ın camiadaki önemli etkisi ve tecrübesi, diğer adayların stratejilerini gözden geçirmelerine neden oluyor.

ALI KOÇ’UN SÜRPRİZ ADAYLIK KARARI MI GELİYOR?

Ali Koç, daha önce imza kampanyasıyla yapılacak bir seçime katılmayacağını belirtmişti. Ancak, Aziz Yıldırım’ın adaylık hamlesi, Koç’un planlarında değişikliğe gidebileceği yönündeki spekülasyonları doğuruyor. Kulislerde Koç’un, olası bir erken seçimde dahi aday olabileceği konuşuluyor. Bu durum, Fenerbahçe kongresinde tarihi bir yarışın yaşanabileceğini gösteriyor.