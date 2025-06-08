Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye aday oluyor

YENİDEN BAŞKANLIĞA ADAYLIK HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, tekrar Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulübün son iki kongresinde mevcut başkan Ali Koç’a karşı seçimleri kaybeden Yıldırım, yakın zamanda yaptığı açıklama ile Eylül ayında öngörülen olağanüstü seçimli genel kurulda aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Ancak Aziz Yıldırım’ın adaylık sürecinde bir şartı mevcut. Bu şart, Ali Koç’un kazandığı 16 bin 464 oydan en az bir fazla imza toplamayı gerektiriyor. Bu durum, Yıldırım’ın yalnızca kendisinin garanti olarak seçileceği bir yarışa katılmayı düşündüğünü gösteriyor. Fenerbahçeli üyelerin bu kadar çok imzaya ulaşmaları ise şu an için oldukça zor gözüküyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAZIRLIK AŞAMASINDA

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Aziz Yıldırım’ın adaylığı durumunda transfer listesinin oluşturulması için gerekli çalışmalara da başladıği belirtiliyor. Yıldırım’ın, göreve gelmesi halinde transfer sürecini hızlı bir şekilde yürütebilmek için hazırlıklarını sürdürdüğü ortaya çıktı.