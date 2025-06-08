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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye dönüyor

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AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKANLIK İÇİN HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe’nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, yeniden kulüp başkanlığına aday olma hazırlığı içerisinde. Geçmişte kulübün başkanlığını yapmış olan Yıldırım, son iki kongrede mevcut başkan Ali Koç’a karşı seçim kaybetmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurulda adaylık için yeşil ışık yaktı.

Aziz Yıldırım, adaylık için bir koşul belirlemekte. Bu koşul, Ali Koç’un kazandığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması. Bu durum, Yıldırım’ın sadece garanti bir şekilde seçileceği bir yarışı kabul edeceğini ortaya koyuyor. Fakat Fenerbahçeli üyelerin bu kadar imzaya ulaşması şu an için oldukça zor bir ihtimal olarak görünüyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Her ne olursa olsun, Aziz Yıldırım’ın adaylık listesi üzerinde çalışmaya devam ettiği ve görev alması durumunda transfer listesi için önceden hazırlıklara başladığı bilgileri mevcut. Bu durum, Yıldırım’ın Fenerbahçe için gelecekteki planlarını ciddiyetle ele aldığını gösteriyor.

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