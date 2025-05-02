B Sınıfı Ehliyetlere Yeni Düzenleme Geldi

YENİ DÜZENLEME TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ETKİLEYECEK

Trafikteki araç yoğunluğunu etkileyen yeni değişiklikler, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. B sınıfı ehliyet sahibi sürücüler, bazı şartları yerine getirdiklerinde A1 sınıfı motosikletleri kullanabilecekler. Artık belirli bir eğitim programını tamamlayan B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc’ye kadar motosikletleri kullanma hakkına sahip olabiliyor.

EHLİYET SINIFLARI HAKKINDA BİLGİLER

Ehliyet sistemi, her bir araç türüne özel olarak farklı kategorilerden oluşuyor. A sınıfı ehliyet, motosikletleri kapsarken; B sınıfı otomobil ve hafif ticari araçları, C sınıfı kamyon ve çekicileri içeriyor. D sınıfı, otobüs ve minibüsleri; F sınıfı traktörleri; G sınıfı iş makinelerini ve M sınıfı ise motorlu bisikletleri kapsamına alıyor. B sınıfı ehliyet sahipleri için yapılan yeni düzenleme ile 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletlerin kullanımı da bu yetki kapsamına dahil ediliyor. Ancak bu yetki, sadece belirlenen temel sürüş eğitiminin tamamlanmasının ardından veriliyor.