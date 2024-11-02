Baba Cezaevinde Ölü Bulunduğu Açıkladı

CEZA EVİNDE YAŞANAN TRAJEDİ

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, cinsel istismara uğrayan 9 aylık bir bebeğin babasının cezaevinde ölü bulunduğunu bildirdi. Elde edilen bilgilere göre, bebeğin devlet korumasına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gürcün, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.” diye belirtti.