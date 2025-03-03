baba-cinnet-getirip-ailesini-katletti

KORKUNÇ OLAY AVCILAR’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, 38 yaşındaki bir birey, eşi ve üç çocuğuna silahla saldırarak hayatlarına son verdi. Çocukların yaşları ise 6, 7 ve 12 olarak belirlendi. Bu korkunç cinayetin ardından katil zanlısı, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

DAHA FAZLA DETAY GELİYOR

Yaşanan bu dehşet verici olayın nedenleri henüz netlik kazanmadı ve olayla ilgili daha fazla detayın gelmesi bekleniyor. Olay, bölgedeki birçok kişiyi derinden sarstı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.