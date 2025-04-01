Baba-Oğul Aynı Kaderi Paylaştı

AĞIR YARALANAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen bir kazada, sokak köpeklerinden kaçan bir motosikletli, 61 yaşındaki Ercan Uzunlar’a çarptı. Olay 23 Mart’ta gerçekleşti. 24 yaşındaki Enes A. tarafından kullanılan motosiklet, Altınordu’ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde trafiğe kapalı olan alanda köpeklerin peşine takılması sonucunda Uzunlar’a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı vatandaş, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Uzunlar 8 gün sonra hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Motosiklet sürücüsü Enes A. durumun ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan Uzunlar’ın ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü süreç içinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Üzücü bir detay olarak, Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar’ın 2018 yılında Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybettiği bilgisi de ortaya çıktı.