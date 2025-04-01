Baba-Oğul Aynı Kaderi Paylaştı

Olayın Detayları

Ordu’nun Altınordu ilçesinde motosikletle meydana gelen bir kaza sonucunda Ercan Uzunlar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 23 Mart’ta gerçekleşti. 24 yaşındaki Enes A. tarafından kullanılan motosiklet, Altınordu’ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde trafiğe kapalı alanda sokak köpeklerinin peşine düştüğünde 61 yaşındaki Ercan Uzunlar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uzunlar, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 8 gün süren tedaviye rağmen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücünün Durumu

Kaza sonrası motosikletin sürücüsü Enes A., olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes A., çıkartıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ailedeki Acı Kaybı

Ercan Uzunlar, hastanede ağır yaralı tedaviye alındıktan 8 gün sonra yaşamını yitirdi. İlginç bir benzerlik olarak, Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar’ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yaşanan bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.