Baba-Oğul Farklı Kazalarda Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinden kaçan bir motosikletlinin çarparak ağır yaraladığı Ercan Uzunlar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 23 Mart’ta yaşandı. 24 yaşındaki Enes A. tarafından kullanılan motosiklet, Altınordu’ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde trafiğe kapalı olan caddede köpeklerin peşine takılınca 61 yaşındaki Ercan Uzunlar’a çarptı.

YAŞAM MÜCADLESİ

Ağır yaralanan Uzunlar, süratle Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, 8 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen Ercan Uzunlar yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Enes A. ise gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TRAJİK BAĞLANTI

Ercan Uzunlar’ın durumunun ağırlaşmasının ardından hastanede aldığı tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Ercan Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar’ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu durum ailedeki derin acıyı bir kat daha artırıyor.