Babaların Doğum İzni İki Katına Çıkıyor

babalarin-dogum-izni-iki-katina-cikiyor

DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ YOLDA

Doğum iznine dair yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu düzenleme kapsamında artık doğum izni, anne ya da baba tarafından kullanılabilecek. Hükümetin aile yılı çerçevesinde hayata geçireceği bu değişiklikte sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Doğum izninin süresinin 20 ya da 24 haftaya uzatılması da gündemde. Mevzuatta, ilgili değişikliklerle birlikte “anne” ifadesinin yerini “ebeveyn” alacak. Böylelikle doğum öncesinde alınan doktor onayıyla, iznin babalar tarafından da kullanılabilmesi mümkün olacak.

BABA İÇİN DOĞUM İZNİ 10 GÜNE ÇIKACAK

Doğum sonrası babalara tanınan izin süresi de artırılarak, mevcut 5 gün 10 güne çıkarılacak. Bu düzenlemenin diğer bir amacı ise, işçi ve memur arasındaki hak eşitsizliklerini ortadan kaldırmak. Halihazırda işçi anneler, bebekleri 1 yaşına gelene kadar günlük 1.5 saat süt izni kullanabiliyor. Memurlar ise, ilk 6 ayda günde 3 saat, sonraki 6 ayda 1.5 saat süt izni alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalara göre, işçi annelerin de memur annelerle aynı oranda süt izni alması mümkün hale gelecek.

İŞÇİLERİN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI ARTACAK

Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi ayrımının kaldırılması hedefleniyor. Mevcut durumda, işçiler 6 ay kadar ücretsiz izin kullanabilirken, memurlar 2 yıla kadar izin alma hakkına sahip. Taslakla, işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmeleri planlanıyor. Bu değişikliklerle aile dostu bir çalışma ortamının yaratılması hedefleniyor.

