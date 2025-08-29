Badal Tüneli İddiaları Asılsız Çıktı

BADAL TÜNELİ İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” iddası, gerçeği yansıtmıyor. Kamu yatırımlarına yönelik yapılan bu tür paylaşımlar, yanlış ve yanıltıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

TEHLİKELİ GÜZERGAH ORTADAN KALDIRILDI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te hizmete girdi. Tünel yapılmadan önceki eski güzergah; dar virajları, sert eğimleri, kış aylarındaki buzlanma ve taş düşmesi riskleriyle biliniyordu. Yıllarca “kaza kara noktası” olarak anılan bu yol, birçok kazaya ve can kaybına neden oldu. Tünel devreye girdikten sonra bu tehlikeli yol kullanımdan kaldırıldı. Sürücüler artık güvenli ve konforlu bir yoldan geçiyor, Badal Tüneli sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Ayrıca, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor. Yıllarca sorunlu olan bu güzergah, kalıcı bir yatırım ile güvenli hale geldi. Artık vatandaşlar, riskli virajlarda ve buzlu yollarda hayatlarını tehlikeye atmıyor. Modern ulaşım imkanları ile bölge halkı, tünelden elde ettiği kolaylıklardan günlük yaşamında faydalanıyor.

PROJE KAPSAMINDA DÖRT KÖPRÜ YAPILDI

Badal Tüneli, yalnızca bir geçiş noktası değil; aynı zamanda modern bir ulaşım projesi olarak planlandı. Proje kapsamında, tünelin yanı sıra 345 metre uzunluğunda dört köprü inşa edilerek yol ağı güçlendirildi. Böylelikle bölgenin ulaşım altyapısı kalıcı ve güvenli bir şekilde yenilendi.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI

Sosyal medyada belirtilen “sadece 20 saniye kazandırıyor” iddiası, yüzeysel bir hesaplamadan başka bir şey değil. Badal Tüneli, doğrudan ekonomiye katkı sağlıyor. Tünel sayesinde her yıl 102 milyon lira süre tasarrufu sağlanıyor ve 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu elde ediliyor. Toplamda, ülke ekonomisine 112,8 milyon lira kazandırılıyor. Bu veriler, yatırımın amacının yalnızca “saniyeler” değil, aynı zamanda ekonomik fayda, akaryakıt tasarrufu ve sürücülere sağlanan kolaylık olduğunu ortaya koyuyor.

ÇEVRESEL KAZANIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Proje, ekonomik faydalarının yanı sıra çevresel kazançlarıyla da dikkat çekiyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketiliyor ve daha az karbon salınımı gerçekleşiyor. Yapılan hesaplamalara göre, tünel her yıl 626 ton karbondioksit salınımını engelliyor. Bu, hem bölge halkı hem de gelecek nesiller için daha temiz bir hava ve daha yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI GERÇEKLERİ GİZLİYOR

İnternet üzerinde yayılan bazı videolarda, tünelin yanında bulunan eski yol ile yapılan kıyaslamalar, gerçekleri gizlemeye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendiriliyor. “20 saniye fark” iddiaları, ne kazaların önlenmesine ne yıllık milyonlarca liralık tasarrufa ne de çevresel faydaya dair gerçekleri dikkate almıyor. Kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu söylemler, elde edilen rakamların yanında hiçbir anlam ifade etmiyor.