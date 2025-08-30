Badal Tüneli İddiaları Asılsızdır

YANLIŞ İDDİALAR ORTADAN KALKTI

Sosyal medyada yayılan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” açıklaması, asılsız olduğu ortaya çıktı. Gerçeklerin belirgin olmasıyla birlikte kamu yatırımlarını kötüleme amacı taşıyan bu paylaşımlar, bir kez daha geçersiz kaldı.

TEHLİKELİ GÜZERGAH TARİHE KARIŞTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te faaliyete geçti. Tünel inşa edilmeden önce kullanılan eski yol ise dar virajları ve dik eğimleri nedeniyle kış aylarında sıkça buzlanma ve taş düşmesi riski taşıyordu. Uzun yıllar boyunca “kaza kara noktası” olarak bilinen bu güzergah, birçok kazaya ve can kaybına yol açtı. Tünelin devreye girmesiyle birlikte bu tehlikeli yol tarihe karıştı. Artık sürücüler, güvenli ve konforlu bir yolla seyahat ediyor. Badal Tüneli, hem sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyor hem de bölge ekonomisine ve çevresine katkı sağlıyor. Yıllardır devam eden sorun artık kalıcı bir yatırımla çözülmüş durumda. Vatandaşlar, riskli virajlarla buzlu yollarda hayatlarını tehlikeye atmıyor. Modern ulaşım imkanları sunan bölge halkı, bu tünelin sağladığı kolaylıklardan günlük yaşamında doğrudan yararlanıyor.

PROJE KAPSAMINDA YALNIZCA TÜNEL DEĞİL, 4 KÖPRÜ DE İNŞA EDİLDİ

Badal Tüneli, yalnızca bir geçiş noktası olarak düşünülmüyor; aynı zamanda modern bir ulaşım projesi olarak planlandı. Proje çerçevesinde yalnızca tünel inşa edilmedi, 345 metre uzunluğunda dört köprü de yapılarak yol ağı güçlendirildi. Böylece bölgenin ulaşım altyapısı kalıcı ve güvenli bir şekilde yenilendi.

EKONOMİYE 112,8 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Sosyal medyada öne sürülen “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” iddiası, gerçeği çarpıtan yüzeysel bir hesaplamadan ibaret. Badal Tüneli, ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Bu tünel sayesinde her yıl 102 milyon lira zaman tasarrufu sağlanıyor ve 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu elde ediliyor. Toplamda 112,8 milyon lira ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bu rakam, yatırımın amacının sadece “saniyeler” olmadığını; ekonomik fayda, akaryakıt tasarrufu ve sürücülerin günlük yaşamındaki kolaylıkları da beraberinde getirdiğini gösteriyor.

ÇEVREYE KATKI: 626 TON DAHA AZ EMİSYON

Proje yalnızca ekonomik kazançlarla sınırlı kalmıyor; çevresel faydalarıyla da dikkat çekiyor. Tünelin sayesinde daha az yakıt tüketimi gerçekleşiyor ve karbon salınımı azalıyor. Yapılan hesaplamalara göre her yıl 626 ton karbondioksit salınımının engellenmesi sağlanıyor. Bu durum, hem bölge halkı hem de gelecekteki nesiller için daha temiz bir hava ve daha yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI BOŞA DÜŞTÜ

İnternette yayılan bazı videolarda tünelin yanında bulunan eski yol ile yapılan karşılaştırmalar, gerçekleri gizlemeye yönelik manipülasyonlardan ibaret. “20 saniye fark” söylemiyle yapılan bu hesaplamalar, ne kazaların önlenmesini ne milyonlarca liralık yıllık tasarrufu ne de çevresel yararları dikkate alıyor. Kamu yatırımlarına leke sürmeye çalışan bu iddialar, ortaya çıkan rakamların yanında hiçbir değer taşımıyor.