Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

bafra-da-apartman-girisinde-cansiz-bedeni-bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Cömert’in cansız bedenine bir apartmanın girişinde rastlandı. Yapılan ön incelemede Cömert’in darp sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak’taki bir apartmanın önünde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, olay yerinde gerçekleştirdiği araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Erkan Cömert olduğunu tespit etti. Cömert’in darp sonucu yaşamını yitirdiği vurgulanırken, olaya dair detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

