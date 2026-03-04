Balıkesir’de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Çamdibi Mahallesi’nde boş bir alanda bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine, jandarma ekipleri derhal bölgeye intikal etti. Gerçekleştirilen detaylı araştırma sonucunda cesedin, 22 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirilen 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilufraz Chulieva’ya ait olduğu belirlendi. Chulieva’nın cenazesi, ölüm sebebinin tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma çerçevesinde, Chulieva’nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 44 yaşındaki I.I. ile onun arkadaşları 40 yaşındaki B.N., 40 yaşındaki B.U. ve 22 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.I. tutuklama kararıyla cezaevine gönderilirken, diğer üç şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.