UAEA Başkanı Grossi’nden İran Açıklaması: Kanıt Yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya platformundan İran’a ait nükleer programla alakalı açıklamalar yaptı.

TAM ERİŞİM TALEBİNE YANIT YOK

Grossi, İran’ın nükleer bomba geliştirdiğine dair herhangi bir kanıtın mevcut olmadığını yineleyerek, “Buna rağmen, silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stoğuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır” ifadelerine yer verdi.

Önceki raporlarına atıfta bulunan Grossi, “Raporlarımızda da belirtildiği üzere, İran bekleyen güvence denetimi sorunlarının çözülmesinde UAEA’ya yardımcı olmadığı müddetçe, ajans İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verebilecek bir konumda olmayacaktır” dedi.

