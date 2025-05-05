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Bağ-Kur Primi Düşürülüyor, Erken Emeklilik

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BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLÜYOR

Uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Milyonlarca Bağ-Kur sigortalısının merakla beklediği erken emeklilik düzenlemesi, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler için önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Mevcut sistemde 9.000 prim günü doldurma zorunluluğu olan Bağ-Kur’lular için, yapılacak yasal değişiklikle bu yükümlülük 7.200 güne indirilecektir. Bu değişiklik, daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı tanıyacak ve özellikle küçük işletme sahipleri ile tarım sektöründe çalışanların erken emeklilik hayallerine ulaşmasını sağlayacaktır.

YARARLANACAK GRUPLAR

Yeni düzenlemeden, aşağıdaki gruplar erken emeklilik imkanından yararlanma fırsatına sahip olacak: Küçük esnaflar, berberler, kasaplar, terziler, bakkallar gibi meslek sahipleri – Çiftçilik yapan Bağ-Kur’lular – 10’dan az çalışanı olan işyeri sahipleri – Prim borcu nedeniyle sigortalılığı dondurulmuş olan ve ihya hakkını kullanmak isteyenler.

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