“Bagaj Kaybolan Havalimanları Listesi”

Havalimanlarında bagaj kaybolması, dünya genelinde sıklıkla karşılaşılan ve yolcuları rahatsız eden bir durumdur. Uçuş sırasında yaşanan stresin üzerine valiz bulamama eklenince, bu durum tam anlamıyla bir kabusa dönüşebiliyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her 1000 yolcudan yaklaşık 6’sının bagajının kaybolduğunu ya da yanlış yere gittiğini gösteriyor. Özellikle uluslararası uçuşlar, iç hatlara kıyasla çok daha yüksek bir risk taşıyor. Bagajların %90’ı, genellikle 48 saat içinde bulunup teslim ediliyor. Yapılan araştırmalar, dünyada en çok bagaj kaybının yaşandığı havalimanlarını belirledi.

EN ÇOK BAGAJ KAYBIDAN ETKİLENEN HAVALİMANLARI

Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO), ABD, yolcu başına 1,81 şikayet oranıyla ABD’deki en yüksek bagaj kaybı oranına sahip havaalanıdır. İkinci sırada ise John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) yer alıyor ve burada yolcu başına 1,72 şikayet kaydediliyor. Üçüncü sırayı Palm Beach Uluslararası Havalimanı (PBI) alarak, yolcu başına 1,71 şikayet ile karşımıza çıkıyor. Dördüncü sırada Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı (ANC) bulunuyor ve burada da yolcu başına 1,69 şikayet görülüyor.

ALTINCI SIRA VE DİĞER HAVALİMANLARI

Fifth sıradaki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı (FLL), yolcu başına 1,68 şikayetle dikkat çekiyor. Miami Uluslararası Havalimanı (MIA) altıncı sırayı alıyor ve burada yolcu başına kaydedilen şikayet sayısı 1,59. Yedinci sırada Southwest Florida Uluslararası Havalimanı (RSW) var ve burada yolcu başına 1,54 şikayet kaydediliyor. Sekizinci sıradaki Jacksonville Uluslararası Havalimanı (JAX), yolcu başına 1,51 şikayetle karşımıza çıkıyor. Dokuzuncu sırada Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı (MSY) bulunuyor ve burada yolcu başına 1,49 şikayet var. Onuncu sırada ise Sacramento Uluslararası Havalimanı (SMF) gelerek yolcu başına 1,41 şikayetle listede yer alıyor.